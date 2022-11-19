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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 19 zanlı tutuklandı

AA

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 19 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 hırsızlığın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdikleri iddiasıyla 31 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 12'si ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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