Gaziantep'te bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı adliyeye sevk edildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla vurularak öldürülen kadının gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Merveşehir Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın önünde 16 Kasım'da silahla öldürülen Derya Y'nin (38) gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Y. (52) ile oğlu M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi.



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