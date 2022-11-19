Futbol: Hazırlık maçı

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Stat: Kalyon

Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)

Türkiye: Doğan Alemdar, Ozan Kabak (Dk. 60 Tayyip Talha Sanuç), Çağlar Söyüncü (Dk. 60 Cenk Özkacar), Samet Akaydin, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 Berkay Özcan), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Dk. 80 İsmail Yüksek), Doğukan Sinik (Dk. 68 Arda Güler), Enes Ünal (Dk. 68 Cenk Tosun)

Çekya: Pavlenka (Dk. 46 Koubek), Coufal, Zima, Brabec, Mateju (Dk. 90+1 Stronati), Soucek, Kral, Cerny (Dk. 73 Schwarz), Barak (Dk. 85 Rusek), Zmrhal (Dk. 73 Navratil), Pekhart (Dk. 46 Chytil)

Goller: Dk. 31 Enes Ünal, Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 56 Cerny (Çekya)





GAZİANTEP (AA) - A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te oynanan özel maçta Çekya'yı 2-1 yendi.

56. dakikada Çekya beraberliği yakaladı. Cerny'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar'ın yatarak kontrol etmek istediği top ağlarla buluştu: 1-1.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Özkacar'ın sert şutunda kaleci Koubek, meşin yuvarlağı yatarak son anda kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda kaleci Doubek, meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

70. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1.

A Milli Futbol Takımı, mücadeleyi 2-1 kazandı.

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