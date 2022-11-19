Gaziantep'te düğünde çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Hacıbaba Mahallesi'nde sokakta gerçekleştirilen düğünde iki grup, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar, birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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