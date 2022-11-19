TFF Başkanı Büyükekşi, A Milli Takımı değerlendirdi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF Başkanı Büyükekşi, A Milli Takımı değerlendirdi:

AA

TFF Başkanı Büyükekşi, A Milli Takımı değerlendirdi:

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türk Milli Takımı'nın bundan sonraki hedefi özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmektir. Bununla ilgili ilk maçımız Ermenistan'da, arkasından Hırvatistan'da bir maç yapacağız. Onu da yine Anadolu'da yapma kararı aldık." dedi.

Büyükekşi, Gaziantep'te oynanan ve 2-1'lik galibiyetle biten Çekya maçının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada milli takımı tebrik etti.

Millilerin güzel bir oyun ortaya koyduğunu belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Anadolu'da milli maçlar düzenleme hedefimiz vardı. Bunu da yerine getirdik. Diyarbakır'da ilk defa, Gaziantep'te ise 21 yıl sonra bir maçın oynanması tabii ki güzel ama güzel oyun ve fair play daha önemli. Bunun yanında 4 milli oyuncumuz bugün ilk defa forma giydiler. Arda, Tayyip, Samet ve Onur. O açından da çok güzel. Ayrıca Türkiye'de ilk defa bir hocaya jübile yaptık. Kariyerinde bin 600'den fazla maç yönetmiş, Dünya Kupası'nda yarı final yönetmiş Şampiyonlar Ligi'nde final yönetmiş bir hakem. Hakemlere rol model olması için böyle yaptık." dedi.


- "Hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak"

Büyükekşi, milli takımın her zaman hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Milli Takımı'nın bundan sonraki hedefi özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmektir. Bununla ilgili ilk maçımız Ermenistan'da, arkasında Hırvatistan'da bir maç yapacağız. Onu da yine Anadolu'da yapma kararı aldık. Bursa'da yapacağız. Bugün bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Bursalı futbolseverlere sesleniyorum. Türk bayraklarını hazırlasınlar, maça hazır olsunlar, takımlarını canı gönülden desteklesinler. İnşallah hedef, güzel futbolla, güzel sonuçlar alıp ülkemizi en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmek. İnşallah daha güzel günleri göreceğiz."


- "Arda özel bir yetenek"

Çekya maçında 4 futbolcunun ilk defa A Milli Takım formasını giydiğini ve bunlardan birinin Arda Güler olduğunu hatırlatan Büyükekşi, genç oyuncuyla ilgili de şunları söyledi:

"Arda çok özel bir yetenek. Diyarbakır'da da seyirciler 'Arda, Arda' diye tezahürat yaptı, burada da yaptılar. Ama hocamız ne yaptı, kampta olan oyuncuların hemen hemen tamamına yakının Diyarbakır'da ve burada oynattı. Bütün oyuncuların potansiyelini görmek için çaba gösterdi. O yüzden hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bu gençleştirme. İşte Arda gibi 17 yaşında bir oyuncunun A Milli Takım'da oynaması gerçekten son derece önemli. Arda daha iyilerini de yapacaktır. Zamana ihtiyaç var. İnşallah hem kendi takımında hem A Milli Takım'da başarı olur ve yıllarca bu takımın ana direklerinden birisi olur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye - Çekya maçının ardından
YEREL HABERLER Türkiye - Çekya maçının ardından
Gaziantep'te düğünde çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te düğünde çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada ...
İlk kez milli formayı giyen futbolcular, Çekya maçından sonra konuştu:
YEREL HABERLER İlk kez milli formayı giyen futbolcular, Çekya ...
Türkiye-Çekya maçının ardından
YEREL HABERLER Türkiye-Çekya maçının ardından
Türkiye - Çekya (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - Çekya (EK FOTOĞRAFLAR)
Türkiye - Çekya: 2-1
YEREL HABERLER Türkiye - Çekya: 2-1
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te oynanan özel maçta Çekya'yı 2-1 yendi.
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te oynanan özel ...
Türkiye - Çekya (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Türkiye - Çekya (EK FOTOĞRAFLAR)
Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı
YEREL HABERLER Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı
Gaziantep'te 21 yıl sonra milli heyecan (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep'te 21 yıl sonra milli heyecan (FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep'te 21 yıl sonra milli heyecan
YEREL HABERLER Gaziantep'te 21 yıl sonra milli heyecan
Türkiye-Çekya maçından notlar
YEREL HABERLER Türkiye-Çekya maçından notlar
Eşini öldüren eski polis memuru ve oğlu adliyede (2)
YEREL HABERLER Eşini öldüren eski polis memuru ve oğlu adliyede (2)
(Görüntülü)EŞİNİ ÖLDÜREN ESKİ POLİS MEMURU VE OĞLU ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)EŞİNİ ÖLDÜREN ESKİ POLİS MEMURU VE OĞLU ...
GÜNCELLENME - Gaziantep'te bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLENME - Gaziantep'te bir kadının silahla ...
Gaziantep'te bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir kadının silahla öldürülmesine ...
Eşini öldüren eski polis memuru ve oğlu adliyede
YEREL HABERLER Eşini öldüren eski polis memuru ve oğlu adliyede
Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti
YEREL HABERLER Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti
Gastronomi kenti Gaziantep'in üzümleri cevizli sucuğa dönüşüyor
YEREL HABERLER Gastronomi kenti Gaziantep'in üzümleri cevizli sucuğa ...
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 19 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 19 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Gaziantep'te aracın motor kısmına sıkışan kediyi ...
Gaziantep'te "Girdap" operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Girdap" operasyonunda 7 şüpheli ...
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN POLİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ 5&#039;İ POLİS 6 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN POLİS ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.