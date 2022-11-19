Gaziantepli futbolseverler, A Milli Takımı kentlerinde izlemenin mutluluğunu yaşadılar

GAZİANTEP (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın Gaziantep'te Çekya ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanması taraftarları sevindirdi.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşmayı izleyen Muhammet Polat, AA muhabirine, A Milli Futbol Takımı'nı izlemekten mutlu olduğunu söyledi.

Atmosferi beğendiğini aktaran Polat, "Bu stada ilk defa gelmiyorum ama ilk defa böyle bir seyirci topluluğu görüyorum. Herkes çok coşkuluydu, taraftar müthişti. İnşallah Gaziantep'te bundan sonrada böyle maçlar olur." dedi.

Taraftarlardan Arda Çelik de ilk defa milli takımı canlı olarak izleme şansı yakaladığını için mutlu olduğunu söyledi. Milli takımı izlemenin gurur verici olduğunu ifade eden Çelik, "A Milli Futbol Takımı'nın Gaziantep'e geleceğini ilk duyduğumda inanmamıştım. Heyecandan yerimde duramadım. Biletlerin çoğu tükenmişti ama ben yerimi ayırmıştım. Stadı ilk defa bu kadar kalabalık gördüm." ifadelerini kullandı.

Mehmet Boğan ise A Milli Futbol Takımı'nın kente geleceğini ilk duyduğunda inanmadığını, sahada takımı takip etmekten ayrıca mutlu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.