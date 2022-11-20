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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çek basın mensupları Gaziantep'e hayran kaldı

AA

Çek basın mensupları Gaziantep'e hayran kaldı

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep'te A Milli Futbol Takımı ile Çekya arasında oynanan özel maçı takip etmek üzere Türkiye'ye gelen Çek basın mensupları, gastronomi şehri Gaziantep'e hayran kaldı.

Gaziantep, 21 yıl aradan sonra ikinci kez ay-yıldızlıları ağırladı. Kente yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Çekya'dan gelen 10 basın mensubu, hem Gaziantep'i dolaştı, hem de yörenin lezzetlerini tattı.

Maçtan bir gün önce kente gelerek gezme fırsatı da bulan gazeteciler, maç öncesinde Gaziantep Kalyon Stadı'nda kendileri için ayrılan alanda yerlerini alarak maçı takip etti.

Gazeteci Filip Ardon, AA muhabirine, kenti ve atmosferi çok sevdiğini söyledi.

Maçtan saatler önce stada geldiğinde tribünlerin boş olduğunu ve maç saatine yakın atmosferin arttığını belirten Ardon, şöyle devam etti:

"Her şey çok güzel. Tribünlerin dolu olması bizim için daha güzel. Türkiye'ye daha önce gelmedim. Gaziantep'teki yemekleri çok sevdim. Kuzu etiyle çok aram olmasa da güzel bir deneyimdi. Baklavayı çok sevdim."


- David Jost: "Şehri görmek bizim için güzel oldu"

Maçı takip eden basın mensubu David Jost da stattaki atmosferi ve kenti beğendiğini ifade etti.

Tribünlerin doluluk oranının da iyi olduğunu aktaran Jost, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'te maç oynanmasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Daha önce İstanbul gibi büyükşehirlere gidiyorduk, Gaziantep'i görmek de güzel. Buranın kültürünü görmek ve öğrenmek güzel. Atmosfer çok güzel. Şehri görmek bizim için güzel oldu. 2 gündür buradayız. Bazı arkadaşlarımızla buradaki kaleyi görme fırsatımız oldu. Çok güzel bir restoranda gittik. Buradaki yemekleri çok beğendik. Burada olmaktan mutluyum."

Karşılaşmayı takip eden Tomas Petr ise farklı bir şehir görmenin güzel olduğunu dile getirerek, "Dün şehri görme şansımız oldu ve çok beğendik. Kebap ve baklavayı da tatma şansımız oldu. Kebabı çok sevdim. Baklava benim için biraz şekerli oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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