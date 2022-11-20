Gaziantep'te pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 3 çocuğu yaraladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı, 3 çocuğu yaraladı.

Şirinevler Mahallesi'ne gelen H.A, pompalı tüfekle ateş edip olay yerinden uzaklaştı.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Zeki A. (10), Serdar A. (9) ve Sıraç Ç. (5) yaralandı.



Ayrıca mahalle içerisinde bulunan iki otomobilde saçmaların isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Sıraç Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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