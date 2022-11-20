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Salon: Şahinbey

Hakemler: Serkan Emlek, Serhat Büker, Umut Özgün Ergün

Gaziantep Basketbol: Hammonds 13, Dotson 24, Leon Harun Apaydın, Frankamp 13, Koray Çekici, Metin Türen 14, Birkan Batuk 3, Hanlan 5, Can Uğur Öğüt, Muhsin Yaşar 4



Beşiktaş Emlakjet: Okben Ulubay 19, Burak Can Yıldızlı 2, Rich 9, Mooney 17, McCormack 13, Yiğit Onan, Coleman 13, Yağız Aksu, Orelik 9

1. Periyot: 22-18

Devre: 42-31

3. Periyot: 63-49







GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 82-76 yendi.

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