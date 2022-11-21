"Ezo Gelin" oyuncak bebekleriyle aile bütçesine katkı sağlıyorlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan kadınlar, belediye tarafından hayata geçirilen atölyede adına türküler yakılan "Ezo Gelin"in oyuncak bebeklerini üreterek aile bütçesine destek oluyor.

Oğuzeli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Oğuzeli Belediyesi işbirliğiyle belediye binası içerisinde kurulan atölyede bir araya gelen kadınlar, el emeği göz nuruyla "Ezo Gelin" bebeği üretiyor.

Kentin yöresel kıyafetlerini gelecek nesillere aktarmak için yöreye özgü kutnu kumaşıyla bebeklere elbise diken kadınlar, hem yöreye ait kültürü tanıtıyor hem de aldıkları maaşla aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AA muhabirine, çocukların ve gençlerin yöreye ait kültürü tanıması için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kurulan atölyede kadınların istihdam edildiğini anlatan Kılıç, "Buradaki kadınlarımız becerikli elleriyle usta öğreticiler rehberliğinde Ezo Gelin bebeği üretiyorlar. Çok güzel eserler çıktı. Gerçeğe en yakın Ezo Gelin bebek nasıl olmalı, diye bir yarışma düzenledik. Bu yarışmada birinci olan bebek burada üretiliyor. Tamamen el emeği göz nuruyla aslına sadık kalarak üretiliyor. Bugüne kadar 2 bin bebek üretildi. Talep edenlere internet üzerinde satılıyor. Hedefimizi inşallah bunu daha yukarı çıkarmak ve 5 bin seviyelerine ulaşmak." diye konuştu.

Kılıç, piyasada satışı yapılan bebeklerin bir hikayesi olmadığını ve soyut hikayeler üzerinden tasarımlarının yapıldığını ifade etti.

"Ezo Gelin" bebekte ise gerçek bir hikayenin olduğunu dile getiren Kılıç, "Sevgiler, aşklar, yaşantılar gerçek. Giyim kuşamları da gerçek. Yörede hala Ezo Gelin bebeğin üzerindeki kıyafetler kullanılıyor. Burada yaşatılan bir kültür. Atölyede kadınlar becerikli elleriyle bu bebekleri üretiyor, az da olsa aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Hem meslek öğreniyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlamaları açısından önemli iş." dedi.

- "Ayakkabısından takısına kadar her şeyini emek vererek üretiyoruz"

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici Birgül Ballıoğlu da şu an 10 kadınla beraber üretim yaptıklarını belirtti.

Kadınların projeyle istihdam edildiğini ifade eden Ballıoğlu, "Kursiyerler hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de burada kültürümüzü tanıtıyorlar. Bu kıyafetler hala düğünlerde ve özel günlerde kullanılıyor. Biz de geçmişi günümüze yansıtıyoruz. Çok emek veriyoruz arkadaşlarımızın eline sağlık. İlmek ilmek hepsini biz yapıyoruz. Ayakkabısından eteğinden takısına kadar her şeyi arkadaşlarımız emek vererek üretim yapıyorlar. Bir bebeğin üretimi ortalama 2 gün sürüyor." şeklinde konuştu.

Kursiyer Hatice Emre ise aile ekonomisine katkıda bulunmak için üretim yaptığını kaydetti.

Kursa katıldıktan bir süre sonra da bebek yapmayı öğrendiğini anlatan Emre, "Çok güzel işler yapıyoruz, günlerimiz güzel geçiyor. Eve de katkımız oluyor. Bebekler her tarafta tanındığı için ve ev ekonomisine de katkıda bulunduğumuz için çok güzel geliyor. Bir şeyler başarmak çok güzel, harçlığımı çıkarıyorum. Sosyalleşmek güzel, arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Kursiyer Nurcan Akaslan da atölyeye arkadaşlarının tavsiyesiyle geldiğini belirterek, "Burası bize sosyalleşme ve istihdam açısından katkı sağlıyor. Güzel vakit geçiriyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Çocukların çantalarında bazen görüyoruz, bir şeyler başarabildik diyoruz. Kültürü devam ettirmek güzel." ifadelerini kullandı.









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