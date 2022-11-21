Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Saldırılar nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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