GÜNCELLEME - Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a roketli saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 havan-roket atıldığını belirterek, "Sivil yerleşim merkezlerine saldırıda 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

- Terör örgütü dün de roketli saldırılar düzenlemişti

Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket ise boş alana isabet etmişti.

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