AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer'den Karkamış saldırısına ilişkin açıklama:

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a saldırısına ilişkin kınama mesajı yayınladı.

Koçer, yazılı açıklamasında, gerçekleşen saldırıya en güçlü şekilde misliyle karşılık verileceğini belirtti.

Terör örgütü tarafından yapılan saldırıda Karkamış'ta 3 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Koçer, "1 ilkokul öğrencisi, 1 öğretmen ve 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü ve teröre destek verenleri lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörle mücadele kararlıkla sürdürülecek, Türkiye'ye uzanan hain eller bir bir kırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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