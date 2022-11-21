Gaziantep Valisi Gül, Karkamış'taki terör saldırısında yaralananları ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış'taki terör saldırısında yaralananları, tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte, terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yaralılardan öğretmen Elif Bayoğlu, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Öğrenciler korkmasınlar diye yanlarında ağlayamadık. Onları aşağıya indirdik. Hepsinin iyi olduğunu biliyorum." dedi.





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