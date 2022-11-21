Karkamış'ta patlamamış mühimmat ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, patlamamış mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Zormağara bölgesi üzerinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca roket ve havan kullanılmak suretiyle Karkamış ilçesine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Kolluk görevlilerince olay yerinde 1 adet patlamamış mühimmat ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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