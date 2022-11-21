İçişleri Bakanı Soylu, Karkamış'ta konuştu: (1)

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karkamış'taki terör saldırısında 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın hayatını kaybettiğini, 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın da ilk anda yaşamını yitirdiği bilgisinin geldiğini ancak entübe durumda olduğunu, bebeğinin de yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Soylu, terör örgütü YPG/PKK'nın saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile incelemelerde bulundu.

Soylu, gazetecilere, Karkamış ilçesinde sivil yerleşim yerlerine saldırının söz konusu olduğunu söyledi.

Teröristlerin aynı zamanda okulları da hedef aldığını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Tek okula intikal etmedi, okulun hemen bahçe duvarının dışına bir düşüm söz konusu oldu ve oradan oluşan basınçla da maalesef öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir öğretmen kardeşimiz, 22 yaşındaki Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ve yine mahallelerin içerisinde evlere isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu terörist saldırı sonucunda da maalesef 5 yaşında bir çocuğumuz Hasan Karataş rahmeti rahmana kavuştu, şehit oldu.

Yine aynı evde, aynı yerde Büşra Karataş, o da 5 aylık gebeydi, maalesef o da karnından ağır bir yara aldı. İlk anda bir eks bilgisi, ölü bilgisi geldi fakat şu anda entübe ve dualarımız onunla birlikte. Çocuğuyla ilgili de ilk anda böyle bilgi geldi, onu da yaşatmaya çalışıyorlar. 5 aylık bebeği de sağlık görevlilerimiz o dakikadan itibaren yaşatmaya çalışıyorlar. O bebek de inşallah hayata tutunur, bütün duamız onlarla birlikte."

(Sürecek)

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