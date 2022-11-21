Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve çocuğun cenazeleri Gaziantep'e getirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen ve çocuğun cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Roket ve havanların isabet ettiği Kocatepe İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan (22) ile evinin isabet almasıyla hayatını kaybeden Hasan Karataş'ın (5) cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenazeler, buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.





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