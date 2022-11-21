Terör örgütü YPG/PKK'ya "cezalandırma atışları" yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından hudut birlikleri tarafından "cezalandırma atışları" yapılıyor.

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 10 roketin ilçe merkezindeki bir lise, iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tırın yanı sıra boş alanlara isabet etmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığına bağlı hudut birliklerindeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildi.

Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

- Hayatını kaybedenlerin isimleri mermiye yazıldı

Bu arada TSK unsurları, atışlar öncesinde obüslere sürülen bazı mermilere isimler yazdı.

Karkamış ilçesine yönelik yapılan saldırılarda hayatlarını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan ile 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın isimleri mermilere yazılarak ateşlendi.

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