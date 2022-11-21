GÜNCELLEME - GRAFİKLİ - Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor

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GAZİANTEP (AA) - Güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırılar gerçekleştiren terör örgütü YPG/PKK, Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'teki saldırılarında yine sivilleri hedef aldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen terör örgütü, sivilleri hedef alıyor.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen eli kanlı terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

- 2 günde 18 roketli saldırı

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik bugün 10 havan/roketli saldırı düzenledi.



Teröristlerin attığı havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti, bazı roketler ise boş araziye düştü.



Saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İlk anda yaşamını yitirdiği açıklanan hamile kadının entübe durumda olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce bugün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket atıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı. Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket de boş alana isabet etmişti.

Eli kanlı terör örgütü, böylelikle dünden bu yana çocuk yaşlı gözetmeden sivillere yönelik 18 roketli/havanlı saldırı düzenledi. Hain saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

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