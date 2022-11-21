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İçişleri Bakanı Soylu, Karkamış'ta konuştu: (2)

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Karkamış'ta konuştu: (2)

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "5 yaşındaki çocukların, masum sivil halkların üzerine bomba yağdıranlar, havan atanlar, elbette ki bedelini ödeyeceklerdir. Ödüyorlar da ödemeye de devam edeceklerdir." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütünün daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Soylu, "Bu saldırıları yıllar önce de burada yaşadık. Yani Karkamış'ta da yaşadık, Hatay'da da yaşadık, Reyhanlı'da da yaşadık ve Kilis'te de yaşadık." diye konuştu.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Dün akşam itibarıyla Kilis Öncüpınar'a, aynı şekilde bugün öğleden sonra yine Kilis Öncüpınar'a da ÇNRA dediğimiz havan atışları gerçekleşti. Bu meselenin bir tek karşılığı var, atamayacak yere kadar ve atamayacak hale kadar terörü temizlemektir. Allah kimseyi kötü komşu sahibi yapmasın. Bir terör devletini yanımıza komşu yapmak isteyenler, esas itibarıyla Türkiye'nin gelecek yıllarını ambargo altına almak isteyenlerdir. 5 yaşındaki çocukların, masum sivil halkların üzerine bomba yağdıranlar, havan atanlar, elbette ki bedelini ödeyeceklerdir. Ödüyorlar da ödemeye de devam edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu büyük millet de bu aziz sorumluluğunu, bu aziz yükümlülüğünü gelecek nesillere bırakmaz ve bunun hesabını çok net bir şekilde görecektir."

Saldırılarla ilgili bilgi veren Soylu, "Bugün 11.15 sularında, o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti." dedi.

Yaralılara şifa dileyen Soylu, "Biz bu alandaki tüm değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla yaptık. Hangi tedbirleri daha alabileceğimizi, hangi tedbirlerle birlikte adım atabileceğimizi arkadaşlarımızla birlikte görüştük. Ona göre de atacağımız adımları burada belirledik. Bu vesileyle tekrar hem geçmiş olsun hem de başsağlığı diliyorum. Hamile olan kardeşimizin ve doğamamış bebeğinin inşallah müdahalelerle kurtulabilmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Elden gelen her şeyin yapıldığını ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun." diye konuştu.

Tüm ilgililerle sahada olduklarını belirten Soylu, "Bu mesele sona erene kadar ve terör çevremizden tamamen temizlenene kadar mücadele edeceğiz, arkadaşlarımıza bir tek talimatımız var, teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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