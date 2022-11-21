Soylu ve Özer, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a gerçekleştirdiği roket-havan saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu ve Özer, Karkamış ilçesindeki temaslarının ardından Nizip ilçesine bağlı Fevkani Mahallesi'ndeki 1 No'lu taziye evine gelerek, terör saldırısında yaşamını yitiren Alkan'ın babası Mustafa Alkan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakanlar Soylu ve Özer'e, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.