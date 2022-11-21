İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'te terör saldırısında yaralanan güvenlik görevlilerini ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine dün Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce roket atılması sonucu yaralanan güvenlik görevlilerini ziyaret etti.

Bakan Soylu, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki incelemenin ardından helikopterle Kilis'teki Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine geldi.

Tedavileri süren 4 özel harekat polisi ve bir uzman çavuşu ziyaret eden Soylu, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Soylu'ya Vali Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve ilgililer eşlik etti.





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