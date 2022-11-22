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Karkamış ve Kilis halkı terörü lanetliyor

AA

Karkamış ve Kilis halkı terörü lanetliyor

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan ve son günlerde terör örgütü PYD/PKK mensuplarının roket/havanlı saldırılar gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis'te yaşayanlar teröre karşı tek yürek oldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen terör örgütü, dünkü saldırılarıyla yine sivilleri hedef aldı.

Suriye'nin kuzeyinden Karkamış ilçesine teröristlerce düzenlenen havan/roketli saldırılarda biri öğretmen biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Saldırıların ardından güvenlik güçlerinin yanında olduklarını her fırsatta dile getiren ilçe halkı, terör örgütünü lanetledi.

Karkamış'ta yaşayan 42 yaşındaki temizlik işçisi Ahmet Açık, AA muhabirine, daha öncede de ilçeye yönelik saldırıların olduğunu ancak evlerinden, topraklarından ayrılmadıklarını söyledi.

Gaziantepli ve Karkamışlı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Açık, şöyle konuştu:

"Burada yaşamaktan gururlu ve onurluyuz. Bu şirin ilçemizde rahatça yaşamayı istiyoruz. Devletimiz el attı, askerlerimiz de misliyle karşılık veriyor. Dün saldırı gerçekleştirdiler, askerimiz de sağ olsun hemen karşılık verdi. 2 şehidimiz var, yaralılarımız var. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Askerimiz çok şükür fazlasıyla cevap veriyor. İnşallah bunları atlatacağız. Devletimizin bir an önce bizi bunlardan kurtarmasını istiyoruz."

45 yaşındaki esnaf Hanifi Ateş de terörü lanetleyerek, şunları kaydetti:

"Yavrularımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah bundan sonra böyle şeyleri bu memlekette yaşamayız. Terörü destekleyen, terörün reklamını yapan, bunlarla oturup kalkan kendi de benim gözümde teröristtir. Devletimizden de bu gibi olayların yaşanmaması için destek bekliyoruz.

57 yaşındaki emekli Mehmet Bozkurt da hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Benim kızım da ücretli öğretmenlik yapıyor. Vefat eden Ayşenur Alkan öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kızımın yiyecek ekmeği vardı, bu saldırıdan kurtuldu. Ayşenur öğretmenimizle karşı karşıya oturuyordu. Akşam üzeri kızımı zor sakinleştirebildim. Terörü, Karmamış ve Türkiye olarak lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kilis halkının tepkisi

Kilis'te yaşayanlar da dün ve önceki günkü saldırıların ardından ortak tepkilerini dile getirdi.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda taksicilik yapan 57 yaşındaki Mehmet Happani, TSK'nın operasyonlarına sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Operasyonun hava harekatıyla kalmaması gerektiğini dile getiren Happani, "Kara harekatının da olmasını istiyoruz. Bizim güvenliğimiz, halkın güvenliği için bu gerekli, biz devletimize sonuna kadar destek veriyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, askerimizin ayağına taş değdirtmesin. Bir an önce terörün bitmesini istiyoruz. Kilis halkı olarak terörden çok mağdur olduk." dedi.

Taksi şoförü 54 yaşındaki Erdal Dağdeviren de harekata baştan sona destek verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu harekatın olması gerek ve orada kalmamız lazım. Bazıları zannediyor ki bizim Türk askerimizin orada Suriyeliler için savaştığını iddia ediyorlar. Bu yanlış ve hatalı bir yorumdur. Oradaki Türk askerinin varlığı, oradaki harekatın sebebi Kilis'in eziyet çekmemesi ve bombaların düşmemesidir."

Tır şoförü Mehmet Metin Tuygun da bir an önce terörün bitmesini istediklerini ve güvenlik için operasyona destek verdiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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