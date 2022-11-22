Bakan Yardımcısı Sezgin, YPG/PKK'nın saldırısında şehit olan Ayşenur öğretmenin cenazesine katıldı:

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, "Ayşenur öğretmenimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun, o insanlığın önünde bir rehber, bir nur, bir barış ve sevgi yolu olacaktır. Tuttuğu kalemle insanlığa insanlığı öğretecektir. İnsanlığı bilmeyen vahşi, satılmış o hainlere insanca yaşamanın ne olduğunu anlatacaktır." dedi.

Bakan Yardımcısı Sezgin, Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın, Nizip ilçesindeki Hz. Ali Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Alkan ailesine sabırlar dileyen Sezgin, Nizip Asri Mezarlığı'ndaki defin sonrası yaptığı konuşmada, Ayşenur öğretmenin ölümsüzlüğü tadanlardan olduğunu söyledi.

Alkan'a Allah'tan rahmet dileyen Sezgin, şöyle konuştu:

"Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğrencileri onu bilecekti. Ama şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor. O bütün insanlığın öğretmeni oldu ve kıyamete kadar, insanlık durduğu sürece onun adı öğretmenlik yapmaya devam edecektir. Bizim kültürümüzde, inancımızda ilim yolunda yürürken, ilimle meşgul olurken ölen de şehittir. Dolayısıyla Ayşenur öğretmenimiz hem canını vatan için vermiş bir şehit hem de ilim yolunda yürürken şehit olmuştur. Dolayısıyla bu kadar çok yönlü bir şehidin karşısındayız. Ayşenur öğretmenimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun, o insanlığın önünde bir rehber, bir nur, bir barış ve sevgi yolu olacaktır. Tuttuğu kalemle insanlığa insanlığı öğretecektir. İnsanlığı bilmeyen vahşi, satılmış o hainlere insanca yaşamanın ne olduğunu anlatacaktır. Ayşenur öğretmenimizin canından daha kıymetli bildiği vatanı, bayrağı, kitabı vardı. O değerler uğruna canını verdi ve değerler uğruna verdiği o canı, ebedileşti. Artık o bütün milletin öğretmeni, bütün milletin bayrağı. Dün ölseydi toprak olacaktı, bugün milletin gönlüne, milletin kalbine gömüldü ve milletin bayrağı oldu."

Bakan Yardımcısı Sezgin, konuşmanın ardından Ayşenur öğretmenin tabutuna sarılı olan Türk bayrağını öptü ve bayrağı baba Mustafa Alkan'a teslim etti.

Baba Alkan da Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlerce dün Karkamış ilçe merkezine atılan havan-roketlerin isabet ettiği Kocatepe İlkokulundaki öğretmen Ayşenur Alkan hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.