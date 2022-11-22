Gaziantep'te 100 bin 993 paket kaçak sigara ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda, 100 bin 993 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bir iş yeri ve depoya düzenledikleri operasyonda, 100 bin 993 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 ton 242 kilogram tarihi geçmiş bozuk gıda ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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