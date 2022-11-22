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YPG/PKK'nın Karkamış'taki terör saldırısında yaralanan anne ve bebeğinin sağlığı iyiye gidiyor

AA

YPG/PKK'nın Karkamış'taki terör saldırısında yaralanan anne ve bebeğinin sağlığı iyiye gidiyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, YPG/PKK'nın dün Karkamış'a düzenlediği terör saldırısında yaralanan anne ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü PYD/PKK'nın Karkamış ilçemize yaptığı saldırı sonucu yaralanan Büşra Karataş kardeşimiz ve karnındaki bebeğinin durumu iyiye gidiyor çok şükür. Rabbim ailesine bağışlasın, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlerce dün Karkamış ilçe merkezine yapılan havan-roketli terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına isabet eden roket-havan nedeniyle yaralanan 5 aylık hamile Büşra Karataş, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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