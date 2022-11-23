YPG/PKK'nın terör saldırısında şehit olan öğretmenin ismi görev yaptığı okula verilecek

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GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce, Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket ve havanla yapılan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın ismi görev yaptığı okulda yaşatılacak.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce 21 Kasım'da gerçekleştirilen terör saldırısında isabet alan Kocatepe İlkokulu'nda şehit olan 21 yaşındaki Ayşenur Alkan'ın ismi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla okuluna verilecek.

Kocatepe İlkokulu'nun ismi Öğretmen Ayşenur Alkan olarak değiştirilecek.

Bu arada, terör örgütünün saldırısı sonrasında isabet alan Kocatepe İlkokulu'na büyük Türk bayrağı asıldı.





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