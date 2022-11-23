Gaziantep'te bir tırda 8 bin tüfek fişeği ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tırda yapılan aramada 8 bin tüfek fişeği ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir tırda arama yaptı.



Ekipler, tırın dorsesinin altındaki bir bölmeye gizlenmiş 8 bin tüfek fişeği ele geçirdi.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin durdurdukları tırda yaptıkları arama yer alıyor.

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