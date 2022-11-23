İslahiye'de 6 bin tonu aşkın zeytin rekoltesi bekleniyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bu sezon 6 bin 350 ton zeytin yetiştirileceği öngörülüyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, ilçede 18 bin 500 dekar alanda yetiştirilen sofralık ve yağlık zeytinde hasadın devam ettiğini söyledi.

Zeytin tarımının Köse, Kale, Burunsuzlar, Yeniceli, Fevzipaşa ve Beyler mahallelerinde yoğun olarak yapıldığını belirten Köse, verimde geçen yıla kıyasla düşüş olduğunu ifade etti.



Köse, bu sene 6 bin 350 ton rekolte beklediklerini dile getirerek, "​​​​​​​Gemlik, Kilis yağlık, Nizip yağlık ve Ayvalık çeşidinde zeytin üretimi yapılan ilçemizde, toplanan zeytinlerin bir kısmı yeşil ve siyah salamuralık olarak, kalan kısım ise zeytinyağı fabrikalarında değerlendiriliyor. Zeytin, ilçemiz için önemli bir geçim kaynağı." dedi.







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