YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmenin öğrencileri hüzünlü

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - İRFAN AYDOĞDU - Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ın öğrencileri hüzünlü bir öğretmenler gününe hazırlanıyor.

İlçeye bağlı, Etiler Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu'nda 4/C sınıfı öğretmeni olan Ayşenur Alkan'ın öğrencileri, duygularını ve 24 Kasım Öğretmen Günü'nü için hazırlıklarını anlattı.

Öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade eden öğrenciler, ilk öğretmenler gününü kutlayacak olan Ayşenur Alkan için sınıfı süslemeye hazırlandıklarını dile getirdi. Öğrencilerden birisi de 24 Kasım Öğretmenler Günü için yazdığı duygu dolu şiiri okudu.

Şehit Alkan'ın öğrencilerinden Ümeyir Doğan, AA muhabirine, patlamanın olduğu anda sınıfta olduklarını söyledi.

Patlamanın ardından okul yönetimi tarafından sığınağa indirildiklerini belirten Doğan, öğretmenlerinin şehit olmasına çok üzüldüklerini ifade etti.

Kendisini hala çok kötü hissettiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Öğretmenimizi kaybettiğimiz için çok üzülüyorum. Allah rahmet eylesin. Çok seviyorduk. Bana sınavlara hazırlanmam için ders kitapları veriyordu. Beni çok seviyordu. Öğretmenimin bizde çok emeği vardı. En son tatilde ne yaptığımızı konuştuk. Vefatını duyduğumda çok kötü hissettim. Dedem de o zaman yaralanmıştı. Onun yerine ben ölseydim daha iyiydi dedim. Sanki ailemiz yıkıldı. Ben normalde doktor olmak istiyordum ama artık öğretmen olacağım, öğretmenimin yarım kalan hayallerini tamamlayacağım. Onun gibi öğrenciler yetiştireceğim."

- "Öğretmenimiz olsaydı, yarın şiir okurduk, sınıfı süslerdik"

Öğrencilerden Rümeysa Bozkurt ise öğretmeninin kendisine "doktor olursun sen" dediğini söyledi.

24 Kasım Öğretmen Günü için öğretmenine resim çizdiğini anlatan Bozkurt, "Öğretmenin öldüğünü duyunca çok üzüldüm, çok ağladım. Ben 24 Kasım ile ilgili resim çizmiştim, öğretmenime verdim. O da panoya astı ve bana dedi 'çok iyi çizmişsin'. Biz onu çok sevmiştik. Öğretmenimiz olsaydı, yarın şiir okurduk, sınıfı süslerdik, beraber şarkı söyleyip oyun oynardık. Şimdi onu görsem 'Bizi bırakma, seni çok seviyoruz öğretmenim' derdim." ifadesini kullandı.

- "Onsuz bir öğretmenler günü geçireceğimiz için üzgünüz"

Öğrencilerden Menderes Hüseyin Kazcı da öğretmenlerinin şehit olmasına çok üzüldüklerini ifade etti.

Öğretmenlerinin kendilerini çok sevdiğini dile getiren Kazcı, "O, çok iyi bir öğretmendi. Bizi çok severdi, biz de onu çok severdik. Yarın da öğretmenler günü. Onsuz bir öğretmenler günü geçireceğimiz için üzgünüz öğretmenimi çok özledim. Onu çok seviyorum." dedi.

- Öğretmeni için şiir yazmış

Fatmanur Bozkurt ise öğretmenine 24 Kasım Öğretmenler günü için şiir yazdığını ancak teslim edemediğini söyledi.

Öğretmenini çok sevdiğini dile getiren Bozkurt, öğretmeni için yazdığı şiiri şöyle seslendirdi:

"Canım öğretmenim seni çok seviyorum iyi ki varsın. Sen bize bilgi öğreten ve yazdıran, okutup öğretensin. Bizi akıllandıran öğretmensin, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz sen dünyanın en güzel öğretmenisin."

- "Öğretmenimiz bunu hak etmiyordu"

Velilerden Medine Kazcı ise terörü telin ederek, Şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın ailesine sabırlar diledi.

Çocuklarının saldırıda çok korktuğunu ifade eden Kazcı, şöyle konuştu:

"Allah bize bu acıyı yaşatanları kahretsin. O olayda öğretmenimizle birlikte bir çocuk da şehit oldu. Allah o anne ve babalara yardım etsin. Bizim de çocuklarımız o terör saldırısında ölebilirdi. Çocuklarımız çok korkuyor, okula gitmek istemiyor. Öğretmenimiz bunu hak etmiyordu. O yoklukla büyüyüp bu seviyeler gelmiş, ailesine katkı sunmak için Karkamış’a öğretmenliğe gelmiş. Çok üzgünüz."



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