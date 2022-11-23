Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

AA

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemesi, aramalarda materyallerin bulunması ve şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ROKET DÜŞEN EVDEKİ ODA, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ROKET DÜŞEN EVDEKİ ODA, KULLANILAMAZ HALE ...
Terörün vurduğu Karkamış'ta yaralar sarılıyor (2)
YEREL HABERLER Terörün vurduğu Karkamış'ta yaralar sarılıyor (2)
Karkamış'ta YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Karkamış'ta YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı ...
YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmenin öğrencileri hüzünlü
YEREL HABERLER YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur ...
İslahiye'de 6 bin tonu aşkın zeytin rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER İslahiye'de 6 bin tonu aşkın zeytin rekoltesi ...
(Görüntülü)TERÖRÜN VURDUĞU KARKAMIŞ&#039;TA YARALAR SARILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)TERÖRÜN VURDUĞU KARKAMIŞ'TA YARALAR ...
Gaziantep'te bir tırda 8 bin tüfek fişeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir tırda 8 bin tüfek fişeği ele ...
Gaziantep'te şehit öğretmen Ayşenur Alkan anısına yürüyüş düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te şehit öğretmen Ayşenur Alkan anısına ...
YPG/PKK'nın terör saldırısında şehit olan öğretmenin ismi görev yaptığı okula verilecek
YEREL HABERLER YPG/PKK'nın terör saldırısında şehit olan öğretmenin ...
(Görüntülü) ÇATIDAN GİRDİĞİ DEPODAN 7 AYDA 250 BİN LİRALIK ÜRÜN ÇALDI; KAMERADAN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇATIDAN GİRDİĞİ DEPODAN 7 AYDA 250 BİN ...
Çatıdan girdiği depodan 7 ayda 250 bin liralık ürün çaldı; kameradan yakalandı
YEREL HABERLER Çatıdan girdiği depodan 7 ayda 250 bin liralık ürün ...
YPG/PKK'nın Karkamış'taki terör saldırısında yaralanan anne ve bebeğinin sağlığı iyiye gidiyor
YEREL HABERLER YPG/PKK'nın Karkamış'taki terör saldırısında ...
Gaziantep'te 100 bin 993 paket kaçak sigara ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 100 bin 993 paket kaçak sigara ve tarihi ...
Bakan Yardımcısı Sezgin, YPG/PKK'nın saldırısında şehit olan Ayşenur öğretmenin cenazesine katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Sezgin, YPG/PKK'nın saldırısında ...
YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı düzenlediği Karkamış'taki çocuklara psikolojik destek verilecek
YEREL HABERLER YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı düzenlediği ...
YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında hasar gören okulun etrafındaki enkaz kaldırıldı
YEREL HABERLER YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında hasar gören ...
Karkamış şehidi Ayşenur öğretmen ve küçük Hasan toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Karkamış şehidi Ayşenur öğretmen ve küçük Hasan ...
(Görüntülü) KARKAMIŞ&#039;TA ROKETLİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARKAMIŞ'TA ROKETLİ SALDIRIDA ...
(Görüntülü) ROKET SALDIRISINDA ZARAR GÖREN YERLER İÇİN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ROKET SALDIRISINDA ZARAR GÖREN YERLER ...
Karkamış şehidi küçük Hasan toprağa verildi
YEREL HABERLER Karkamış şehidi küçük Hasan toprağa verildi
Karkamış ve Kilis halkı terörü lanetliyor
YEREL HABERLER Karkamış ve Kilis halkı terörü lanetliyor
Terör saldırısında hayatını kaybeden küçük Hasan'ın hayali babası gibi tır şoförü olmaktı
YEREL HABERLER Terör saldırısında hayatını kaybeden küçük Hasan'ın ...
Teröre 5 yaşındaki torununu kurban veren dede, ağır yaralı hamile gelini için dua ediyor
YEREL HABERLER Teröre 5 yaşındaki torununu kurban veren dede, ağır ...
Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.