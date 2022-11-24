Araban'da Öğretmenler Günü törenle kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Karayılan, katılan öğretmenlerin gününü kutladı.



Törene, ilçedeki farklı okullardan öğretmen ve öğrenciler katıldı.



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