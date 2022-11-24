Gaziantep ve çevre illerde Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler yapıldı.

Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenlerin gününü kutladı.

Törene, kentteki farklı okullardan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Şanlıurfa

Merkez Haliliye ilçesindeki Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Kahraman, daha sonra törene katılan öğretmenlerin "Öğretmenler Günü"nü kutladı.

- Malatya

Malatya’da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, kutsal mesleğin yüreklerinde taşıdıkları heyecanının her gün katlanarak arttığını söyledi.

- Adıyaman

Adıyaman'da Öğretmenler Günü nedeniyle Valilik bahçesinde tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Aşçı, daha sonra öğretmenlerin gününü kutladı.

- Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti.

Emekli öğretmenler adına İbrahim Halil Kepekçi'nin konuşmasının ardından, emekli olanlara belgeleri verildi.

Program, Kilis Musiki Cemiyetinin müzik dinletisi ve aday öğretmenliği kalkan eğitimcilerin yemin etmesiyle sona erdi.

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