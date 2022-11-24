İlk roket sonrası eşinin durumunu öğrenmek isterken ikinci patlamada yaralandı

GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıya evindeyken yaralanan Büşra Bala'nın tedavisi sürüyor.

İlçede iki gün önce YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda kolundan yaralanan Büşra Bala, saldırı anında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Karkamış ilçesinde oturduğunu, evli ve bir kız çocuğunun olduğunu anlatan Bala, şöyle konuştu:

"Olaydan önce eşim kahvaltıya eve gelmişti. Sonra tekrar iş yerine gitti. Mutfakta olduğum sırada bir patlama sesi duydum. Dışarı baktığımda çarşı tarafında bir ateş olduğunu gördüm. Sonra korkuyla eşimi aramak istedim. İlk sesin ardından eşime bir şey olduğunu sandım. Telefonum koridordaydı. Telefonumu alacağım sırada bir ses daha duydum. O sesle birlikte taşlar üstüme düştü. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Daha sonra ayağa kalkmaya çalıştım. Sonra bir taş darbesi daha aldım. Bu sefer de omzuma düştü. Kendimi dumanların arasında dışarı attım. Daha sonrasını şokun etkisiyle net hatırlayamıyorum."

Sağlık ekiplerinin yardımıyla önce ambulansla Karkamış Devlet Hastanesine, ilk tedavisinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildiğini aktaran Bala, olay sırasında çok korktuğunu söyledi.

Terörü lanetleyen Bala, olayda yaralanan insanları gördüğünü belirterek, "Bu saldırıyı yapanların yanına kar kalmasın. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Saldırıda yaralanan ve ölen insanlar oldu. Yaralanan insanları görerek bizzat olaya şahit oldum." dedi.

- "Bomba sesleri çok yakın geliyordu"

Bünyamin Bala ise Karkamış ilçesinde kuaförlük yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Roket ilçede ilk olarak postanenin önüne düştü. Tabii tedirgin olduk. Eşim beni aradığında eşim ile görüşemedim. Çünkü o esnada tavan üstüne düşmüştü. Babam sağ olsun eşimi kurtarmış. Ben eve geldiğimde eşimi alıp hastaneye götürdüm. Hastanede muayene edildikten sonra Gaziantep'e geldik. Bomba sesleri çok yakın geliyordu. Eşim ile telefonda konuşmaya çalıştığım sırada bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştım. Bayağı bir zor anlar yaşadık."

Saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar dileyen Bala, eşinin sürekli yanında olduğunu dile getirerek, "Evimiz çökmüş durumda. Eşim şu an Karkamış ilçesine gitmek istemiyor. Eve girmek istemiyor. Bu saatten sonra evde tek bırakamam." diye konuştu.

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