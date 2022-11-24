İslahiye'de Öğretmenler Günü törenle kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanında başlanan törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çetin, katılan öğretmenlerin gününü kutladı.

İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde devam eden programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından program sona erdi.

Törene, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Belediye Başkanı Vekili Osman Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, öğretmen ve öğrencilerle ile vatandaşlar katıldı.





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