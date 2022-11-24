Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanın ismi, kütüphanede yaşayacak

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpmasıyla 16 kişinin öldüğü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı Tuğba Uzdilli'nin ismi Nurdağı ilçesindeki bir okula yaptırılacak kütüphaneye verilecek.

Nurdağı Kaymakamlığında ilçeye bağlı İncirli Mahallesi’ndeki okula yapılacak kütüphane için protokol imza töreni düzenlendi.

Yapılacak kütüphaneye Tuğba Uzdilli'nin adının verileceğini protokol törenine, Kaymakam Sinan Korkman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ve Uzdilli'nin eşi Yesevi Hareketi Güneydoğu Bölge Başkanı Tuncay Uzdilli katıldı.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubu ile 3 sağlık çalışanın da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.