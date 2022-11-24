Gaziantep'te yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki faili meçhul hırsızlık olaylarına ilişkin çalışmalar kapsamında 3 kişiyi durdurup inceledi.



Ekiplerce Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan bu kişilerden Y.A'nın 123, B.G'nin 12, C.A'nın ise 7 ayrı hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. ile B.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ​​​​​​​C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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