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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te mesleki ve teknik liselere kayıt olan öğrencilere maddi destek

AA

Gaziantep'te mesleki ve teknik liselere kayıt olan öğrencilere maddi destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran yaklaşık 10 bin öğrencinin velisine, çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4'er bin lira destek sağlandı.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, eğitime destek veren herkese teşekkür etti.

Meslek lisesinin "memleket meselesi" olduğunu belirten Kalaylı, "Bu anlayışla memleket ve ülkemizde meslek liselerinin sayısını ve kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Meslek liseleri önemli. Beşeri sermayemizi en iyi şekilde donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilere bir meslek kazandırmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu konuda velilerimizin desteğiyle devam ettiriyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, mesleki eğitimin değerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran 9'uncu sınıf öğrencilerine destek olmak istediklerini dile getirerek, "Birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere bu desteğimizi iki parçaya böldük. Listeler belirlendi. Bankayla yaptığımız görüşmeler üzerine banka kartı üzerinden maddi destek vereceğiz. Bizim derdimiz millete hizmet etmek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran öğrencilerin velilerine banka kartları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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