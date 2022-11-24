Gaziantep'te kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde kumar oynattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, kumar oynayan 15 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 kumar makinesi ile bir miktar para ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye yasal işlem yapılırken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan iki şüpheli gözaltına alındı.

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