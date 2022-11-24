GTO, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a randevu verilmediği iddialarını yalanladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisine randevu verilmediği iddialarını yalanladı.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Özdağ'ın aldığı yanlış bilgiler doğrultusunda odalarını karalayan mesnetsiz ifadeler kullandığı belirtildi.

GTO'nun 124 yıllık köklü geçmişe sahip, bölgesinin ve ülkenin en güçlü meslek örgütlerinden biri olduğu bildirilen açıklamada şöyle denildi:

"2 ay önce seçimlerini tamamlayan kurumumuza yoğun bir şekilde randevu talebi gelmekte ve bu talepler sırayla kabul edilmektedir. Tüm siyasi partiler, kurum, kuruluş ve kişiler için uygulanan bu standart prosedür Zafer Partisi'nin randevu talebi için de uygulanmış, il teşkilatına da gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kısaca, randevu talebi ne bekletilmiş ne de reddedilmiştir. Planlaması yapılarak uygun bir tarihte memnuniyetle kabul edileceği ifade edilmiştir. Bugüne kadar aynı prosedürün uygulandığı, sırayla randevu verilen hiçbir siyasi parti ya da kurumdan böylesine bir tepki almamış olmak Sayın Özdağ'ın açıklamalarında art niyet aramamıza sebep olmuştur."

Özdağ'ın il teşkilatından aldığı yanlış bilgilendirme nedeniyle yanlışa düştüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha da acı olan ise eski bir Gaziantep milletvekili olarak şehrin en saygın kurumlarından biri hakkında yaptığı bu mesnetsiz açıklamalarla Gaziantep'e zarar vermiştir. GTO'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğü, kalkınması için Cumhuriyet kazanımlarına Atatürk ilkeleri doğrultusunda sahip çıkan ve bunu her platformda dile getiren, yerel yatırımcı, tacir, tüccar, işveren ve iş gücünü destekleyen bir kurum olduğunun farkında olmayan Özdağ'ın bizden bir özür beklemesi ise abesle iştigaldir. GTO siyaset üstü bir kurum olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı çizgide durmaya devam edecektir. Odamızın kapısı Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet yapısına ve bayrağına saygı duyan tüm siyasi partilere sonuna kadar açıktır."

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