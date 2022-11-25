Gaziantep Ticaret Borsası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Ticaret Borsası

AA

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,4014,50
Buğday (sert)Kg7,808,40
Buğday (ekmeklik)Kg6,557,00
MısırKg5,005,55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE PKK OPERASYONU 9 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE PKK OPERASYONU 9 GÖZALTI
Adıyaman'da 19 yıl önce bebeğin doğumdan sonra kaybolmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 19 yıl önce bebeğin doğumdan sonra ...
(Görüntülü)3 İLDE FETÖ OPERASYONU 14 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)3 İLDE FETÖ OPERASYONU 14 GÖZALTI
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik ...
Gaziantep'te öğrenciler, YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmeni andı
YEREL HABERLER Gaziantep'te öğrenciler, YPG/PKK'lı teröristlerin ...
GTO, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a randevu verilmediği iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER GTO, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a randevu ...
Gaziantep'te kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına ...
Gaziantep'te mesleki ve teknik liselere kayıt olan öğrencilere maddi destek
YEREL HABERLER Gaziantep'te mesleki ve teknik liselere kayıt olan ...
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Karkamış programında arbede
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Karkamış ...
Karkamış´ta Ümit Özdağ´a protesto
YEREL HABERLER Karkamış´ta Ümit Özdağ´a protesto
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmen mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmen ...
Gaziantep'te yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi ...
(Görüntülü) PKK&#039;NIN ŞEHİT ETTİĞİ AYŞENUR ÖĞRETMEN UNUTULMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ AYŞENUR ...
Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanın ismi, kütüphanede yaşayacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden ...
İslahiye'de Öğretmenler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER İslahiye'de Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te konuştu:
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Gaziantep'te ...
İlk roket sonrası eşinin durumunu öğrenmek isterken ikinci patlamada yaralandı
YEREL HABERLER İlk roket sonrası eşinin durumunu öğrenmek isterken ...
Gaziantep ve çevre illerde Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep ve çevre illerde Öğretmenler Günü ...
Araban'da Öğretmenler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Araban'da Öğretmenler Günü törenle kutlandı
YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan hamile kadın bebeğiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ...
(Görüntülü) KARKAMIŞ?TA ROKETLİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARKAMIŞ?TA ROKETLİ SALDIRIDA HAYATINI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.