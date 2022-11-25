Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltı alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Nurdağı ilçesinde "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işlediğini tespit ettiği T.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada 1 kilo 104 gram esrar, 1 tabanca ve 22 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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