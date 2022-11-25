TAG Otoyolu'nda ulaşım kaza nedeniyle kontrollü sağlanıyor

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GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle otoyolun Adana yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep bölümündeki batı gişeleri yakınlarında Adana yönüne seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 33 ALK 929 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp yolun büyük bölümünü kapattı.

Daha sonra arkadan gelen, sürücüleri belirlenemeyen 34 CHG 014 plakalı kargo aracı, 33 SK 178 plakalı otomobil, 27 AHP 989 plakalı tır de kazaya karıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Adana yönündeki ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolu kapatan tırın kaldırılması için çalışmalar başladı.

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