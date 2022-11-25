Gaziantep'te ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 3 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nın gerçekleştirileceği binaya girmeye çalışan H.N, M.Ç. ile M.A'nın üstünü aradı.

Aramada, bu kişilerin sınavda kopya çekmek amacıyla kıyafetlerinin içine gizledikleri kamera, wi-fi cihazı ve güç kaynağı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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