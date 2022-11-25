GÜNCELLEME - Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nda kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü

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GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanan Adana yönü trafiğe açıldı.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep bölümündeki batı gişeleri yakınlarında Adana yönüne seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 33 ALK 929 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp yolun büyük bölümünü kapattı.

Daha sonra arkadan gelen 34 CHG 014 plakalı kargo aracı, 33 SK 178 plakalı otomobil ve 27 AHP 989 plakalı tır da kazaya karıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Adana yönünde tek şeritten kontrollü ulaşım sağlanan yol, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

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