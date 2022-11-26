Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 25 iş yerinde arama yapan ekipler, 1 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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