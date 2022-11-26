KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti:

GAZİANTEP (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin yaşatılması ve güçlendirilmesi hepimizin milli ve kutsal bir davasıdır." dedi.

Tatar, Valiliği ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Tatar, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve son olarak Gaziantep'te ziyaretlerde bulunduğunu, Türkiye'nin çeşitli kentlerini gezerek Kıbrıs'taki son gelişmeleri anlatmaya çalıştığını söyledi.

Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki devletin iş birliğiyle bunun gerçekleştirilebileceğini dile getiren Tatar, siyasetlerinin temel dayanağının da bu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle konuştu:

"Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle iki devletli bir siyaset yeni siyasettir. İki devletli siyaset Kıbrıs'ta iki devletin iş birliğiyle yani kuzeydeki devlet KKTC, güneydeki devlet Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında zaten bir Rum Cumhuriyetidir. Dolayısıyla işin özü açık ve net budur, bunu uluslararası toplumda paylaşıyoruz. Bu siyaset sadece Kıbrıs Türk halkının değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de geleceğini, bekasını da ilgilendirecek bir güvenlik meselesidir. Doğu Akdeniz'de KKTC'nin yaşatılması ve güçlendirilmesi hepimizin milli ve kutsal bir davasıdır."

Tatar, daha sonra Vali Davut Gül ile görüştü. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hazır bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.