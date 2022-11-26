Gaziantep'te bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde durdurulan bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdu.

Otomobili kontrol eden ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü A.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

6 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.





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