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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Gaziantep'te bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde durdurulan bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdu.

Otomobili kontrol eden ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sürücü A.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

6 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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