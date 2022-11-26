Gaziantep'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Nurdağı-Gaziantep kara yolu Sakçagözü Mahallesi mevkisinde M.T. idaresindeki 27 TR 973 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan M.K. ile H.Y. sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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