Gaziantep FK, hazırlıklarına devam etti

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı 1 saat 35 dakika sürdü.

Salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık koşularıyla son buldu.

Makedonya Genç Milli Takımı'na giden Luka Stankovski antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-siyahlı takım, çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.





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